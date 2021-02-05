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Хомчак посетил с проверкой подразделения, выполняющие боевые задачи в зоне ООС. ФОТОрепортаж

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Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак совершил рабочую поездку в район проведения операции Объединенных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Хомчак посетил с проверкой подразделения, выполняющие боевые задачи в зоне ООС 01

В ходе поездки, совместно с командующим операцией Объединенных сил генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко, Хомчак проверил реальное положение дел в частях и подразделениях и их готовность к выполнению боевых задач непосредственно на позициях, расположенных на переднем крае обороны.

Хомчак посетил с проверкой подразделения, выполняющие боевые задачи в зоне ООС 02
Хомчак посетил с проверкой подразделения, выполняющие боевые задачи в зоне ООС 03
Хомчак посетил с проверкой подразделения, выполняющие боевые задачи в зоне ООС 04

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Хомчак посетил с проверкой подразделения, выполняющие боевые задачи в зоне ООС 05

Кроме того, Главнокомандующий проверил обеспеченность подразделений боеприпасами и материально-техническими средствами.

Хомчак посетил с проверкой подразделения, выполняющие боевые задачи в зоне ООС 06
Хомчак посетил с проверкой подразделения, выполняющие боевые задачи в зоне ООС 07
Хомчак посетил с проверкой подразделения, выполняющие боевые задачи в зоне ООС 08
Хомчак посетил с проверкой подразделения, выполняющие боевые задачи в зоне ООС 09

"Общаясь с военнослужащими Хомчак отметил высокую патриотическую настроенность воинов и готовность к безотлагательному реагированию на любые угрозы со стороны противника", - говорится в сообщении.

Хомчак посетил с проверкой подразделения, выполняющие боевые задачи в зоне ООС 10

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Хомчак посетил с проверкой подразделения, выполняющие боевые задачи в зоне ООС 11
Хомчак посетил с проверкой подразделения, выполняющие боевые задачи в зоне ООС 12

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Топ комментарии

  • KAISERWALD
    Хомчак посетил с проверкой подразделения, выполняющие боевые задачи в зоне ООС - Цензор.НЕТ 1581
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    а его оппонент таран посетил очередной храм в Индии...)
  • kuba
    как то странно выглядит передний край обороны , на котором он побывал ... больше на глубокий тыл похоже
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