Хомчак посетил с проверкой подразделения, выполняющие боевые задачи в зоне ООС. ФОТОрепортаж

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак совершил рабочую поездку в район проведения операции Объединенных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В ходе поездки, совместно с командующим операцией Объединенных сил генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко, Хомчак проверил реальное положение дел в частях и подразделениях и их готовность к выполнению боевых задач непосредственно на позициях, расположенных на переднем крае обороны.







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Кроме того, Главнокомандующий проверил обеспеченность подразделений боеприпасами и материально-техническими средствами.









"Общаясь с военнослужащими Хомчак отметил высокую патриотическую настроенность воинов и готовность к безотлагательному реагированию на любые угрозы со стороны противника", - говорится в сообщении.

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