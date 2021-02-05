Хомчак посетил с проверкой подразделения, выполняющие боевые задачи в зоне ООС. ФОТОрепортаж
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Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак совершил рабочую поездку в район проведения операции Объединенных сил.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В ходе поездки, совместно с командующим операцией Объединенных сил генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко, Хомчак проверил реальное положение дел в частях и подразделениях и их готовность к выполнению боевых задач непосредственно на позициях, расположенных на переднем крае обороны.
Кроме того, Главнокомандующий проверил обеспеченность подразделений боеприпасами и материально-техническими средствами.
"Общаясь с военнослужащими Хомчак отметил высокую патриотическую настроенность воинов и готовность к безотлагательному реагированию на любые угрозы со стороны противника", - говорится в сообщении.