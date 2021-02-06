СБУ задержала банду рэкетиров, терроризировавшую Житомир. ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила пресс-офицер УСБУ в Житомирской области Ирина Мартынюк.
"По данным досудебного следствия, ранее судимый за совершение аналогичных преступлений местный житель привлек к вымогательству нескольких своих знакомых. Создавая искусственные конфликтные ситуации, фигуранты дела требовали у граждан деньги за разрешения "недоразумений". В случае отказа злоумышленники угрожали потерпевшим и их родным физической расправой и уничтожением имущества", - говорится в сообщении.
Оперативники задокументировали вымогательство участниками группы тысячи долларов США от очередной жертвы. Чтобы ускорить выплату "долга", злоумышленники прибегли к моральному давлению, поставив мужчину "на счетчик".
Фигуранта уголовного производства правоохранители задержали в центре Житомира во время получения очередного транша. Ранее сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов передачи денег рэкетирам.
Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.189 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщение организатору группы о подозрении и избрании меры пресечения.
Продолжаются следственные действия для установления других эпизодов дела и привлечения к уголовной ответственности всех участников группировки.