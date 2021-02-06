В центре Киева выявили подозрительный предмет, вызвали специалистов, - патрульная полиция. ФОТО

Сегодня, 6 февраля, в центре Киева, на улице Сечевых Стрельцов обнаружили подозрительный предмет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Патрульной полиции Киева.

"Поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета. Сейчас перекрыто движение по улице Сечевых Стрельцов, 17", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что патрульные вызвали на место специалистов, правоохранители в настоящее время охраняют место происшествия для безопасности граждан.

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