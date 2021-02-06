С погибшей в пожаре в больнице 26-летним врачом Ольгой Гливой простились в Запорожье: "Она навсегда осталась на своем рабочем месте, в реанимации". ФОТОрепортаж

Церемония прощания с 26-летним врачом Ольгой Гливой прошла в фойе Запорожского академического областного театра юного зрителя.

6 февраля в Запорожье прошла церемония прощания с 26-летним врачом Ольгой Гливой, которая погибла в пожаре в запорожской инфекционной больнице, сообщает "Depo.Запорожье", передает Цензор.НЕТ.



С Гливой прощались в фойе Запорожского академического областного театра юного зрителя. Отдать последний долг девушке пришли десятки людей, преимущественно ее знакомые.

"Оля была очень веселая, она очень любила жизнь. Она спешила жить, была чрезвычайно умной и всегда мечтала о медицине. К сожалению, она навсегда осталась на своем рабочем месте, в реанимации", - говорит однокурсница Наталья Захарченко, пишет Укринформ.

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Проститься с Гливой пришли и люди, которые не знали врача при жизни, но которых потрясла трагедия в инфекционной больнице. Большинство участников траурной церемонии несли погибшей девушке розы – белые и красные.



На церемонии присутствовали и родители погибшей. Ее отцу стало плохо, ему вызвали "скорую". До конца церемонии врачи оставались рядом.



Родители повезут погибшую на малую родину – в Кропивницкий, там в воскресенье, 7 февраля, состоятся похороны.



















Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, при пожаре в областной инфекционной клинической больнице Запорожья погибло четыре человека, пострадали 8 человек. Запорожская ОГА создала комиссию по расследованию причин пожара. Офис генпрокурора открыл уголовное производство по данному факту.