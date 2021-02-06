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Под офисом телеканала "НАШ" вновь проходит акция протеста. Собравшиеся требуют закрыть "московский гадюшник". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Сегодня, 6 февраля, под офисом телеканала "НАШ" по ул.Жилянской в Киеве вновь проходит акция протеста. Активисты призывают остановить агрессию России в информационном пространстве и заблокировать пропагандистский телеканал.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, под телеканалом собрались представители "Правого сектора", "Основы будущего" и "Сокола".

В настоящий момент собравшиеся активисты доводят свою позицию, выступая перед остальными. Конфликтов и столкновений не наблюдается.

Здание телеканала усиленно охраняют правоохранители.

"Наш"! Главный фронт российско-украинской войны в это время как раз под офисом московского гадюшника! Становитесь в ряды защитников Украины - приходите и сделайте свой вклад в победу!", - призывают организаторы акции протеста.

Под офисом телеканала НАШ вновь проходит акция протеста. Собравшиеся требуют закрыть московский гадюшник 01
Под офисом телеканала НАШ вновь проходит акция протеста. Собравшиеся требуют закрыть московский гадюшник 02
Под офисом телеканала НАШ вновь проходит акция протеста. Собравшиеся требуют закрыть московский гадюшник 03
Под офисом телеканала НАШ вновь проходит акция протеста. Собравшиеся требуют закрыть московский гадюшник 04
Под офисом телеканала НАШ вновь проходит акция протеста. Собравшиеся требуют закрыть московский гадюшник 05
Под офисом телеканала НАШ вновь проходит акция протеста. Собравшиеся требуют закрыть московский гадюшник 06
Под офисом телеканала НАШ вновь проходит акция протеста. Собравшиеся требуют закрыть московский гадюшник 07
Под офисом телеканала НАШ вновь проходит акция протеста. Собравшиеся требуют закрыть московский гадюшник 08
Под офисом телеканала НАШ вновь проходит акция протеста. Собравшиеся требуют закрыть московский гадюшник 09
Под офисом телеканала НАШ вновь проходит акция протеста. Собравшиеся требуют закрыть московский гадюшник 10
Под офисом телеканала НАШ вновь проходит акция протеста. Собравшиеся требуют закрыть московский гадюшник 11
Под офисом телеканала НАШ вновь проходит акция протеста. Собравшиеся требуют закрыть московский гадюшник 12

Под офисом телеканала НАШ вновь проходит акция протеста. Собравшиеся требуют закрыть московский гадюшник 13
Под офисом телеканала НАШ вновь проходит акция протеста. Собравшиеся требуют закрыть московский гадюшник 14

Напомним, что 4 февраля активисты также проводили акцию протеста под телеканалом "НАШ". Тогда были зафиксированы потасовки с полицией. 4 участников правоохранители доставили в управление полиции.

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Топ комментарии

  • Глеб123
    Закрывать надо не только инфопомойки, а в первую очередь их хозяев
  • саша паламарчук
    Побажання кАналу не наш

    Под офисом телеканала "НАШ" вновь проходит акция протеста. Собравшиеся требуют закрыть "московский гадюшник" - Цензор.НЕТ 1312
  • oleg1966
    Закроют 100 процентов этот ватный гадюшник
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