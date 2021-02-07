В торговом центре "Майдан" в Черновцах произошел взрыв. ФОТОрепортаж

В Черновцах в торговом центре "Майдан" произошел взрыв, в результате чего разбиты окна и повреждены помещения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Молодий буковинець", об этом сообщили в отделе коммуникаций Черновицкой областной полиции.

По сообщению пресс-службы, сегодня, 7 февраля, в полицию поступило сообщение от главного инженера о том, что в ТЦ "Майдан" по ул. Героев Майдана, 71 на 3 этаже в складском помещении по неизвестной причине произошел взрыв, в результате чего разбиты окна и повреждены помещения.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, ГСЧС и газовой службы.

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В соцсетях пишут, что внутри помещения взорвался баллон с газом.

Как позже сообщили в отделе коммуникации полиции Черновицкой области, по предварительным данным в результате взрыва никто не пострадал. На месте работает следственно-оперативная группа. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины этого события.

Следователи полиции решают вопрос о внесении сведений о правонарушении в Единый реестр досудебных расследований.



Фото: издание "Молодий буковинець"