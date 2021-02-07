Трое нелегалов задержаны на украинско-словацкой границе, - ГПСУ. ФОТО

Вчера вечером пограничники Чопского отряда совместно со словацкими коллегами задержали трех иностранцев, которые в обход пунктов пропуска пытались попасть в страны Евросоюза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Одого из нарушителей обнаружил пограничный наряд отдела "Ужгород", в состав которого входил военнослужащий срочной службы. Незнакомец пробирался через лес в сторону Словакии. Он не имел при себе документов и назвался гражданином Ливии.

"Во время задержания правонарушителя пограничники заметили еще двух иностранцев, которые, увидев правоохранителей, прибегли к бегству. Военнослужащие немедленно проинформировали о них Пограничную полицию Словакии. В результате, словацкие коллеги задержали двух мужчин. Они также не имели при себе паспортных документов, однако назвались гражданами Непала", - подчеркивают в погранведомстве.

Читайте также: Деятельность группировок, занимавшихся переправкой нелегалов через границу, пресечена в трех областях Украины, - СБУ. ФОТОрепортаж

При этом уточняется, что задержанный на украинской стороне доставлен в пограничное подразделение для проведения проверочных мероприятий и составления соответствующих процессуальных документов. После установления личности и обстоятельств правонарушения иностранец будет привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Двое других правонарушителей будут переданы на территорию Украины в порядке реадмиссии.