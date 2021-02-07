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"Миротворец" внес в свою базу гражданскую жену Козака Лавренюк. ФОТО

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"Миротворец" внес в свою базу гражданскую жену Козака Лавренюк. ФОТО
Центр "Миротворец" внес в свою базу гражданскую жену народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака Наталью Лавренюк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Миротворца".

Подчеркивается, что Лавренюк является пособником российских оккупантов. "Миротворец" инкриминирует ей финансирование российских оккупантов и нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения второго гражданства.

"Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений", - отмечают в "Миротворце".

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Отметим, что "Миротворец" публикует информацию о людях, которые, по мнению авторов сайта, представляют угрозу украинскому государству и обществу или совершили преступления против основ национальной безопасности.

Миротворец внес в свою базу гражданскую жену Козака Лавренюк 01

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Топ комментарии

  • Прощай немытая раССея
    Баба і кіт

    Страна.уа чесно визнає, що вигадувала Ліпецьку фабрику, роздувала Мальдиви і свинарчуків.



    "Миротворец" внес в свою базу гражданскую жену Козака Лавренюк - Цензор.НЕТ 9015
  • Evro7
    Прекратите называть это говно оппозицией, это враги Украины, а с врагом нужно поступать соответственно
  • Гыг с Вами
    а как у тебя успехи,свинопес? "Миротворец" внес в свою базу гражданскую жену Козака Лавренюк - Цензор.НЕТ 1930

    "Миротворец" внес в свою базу гражданскую жену Козака Лавренюк - Цензор.НЕТ 3901
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