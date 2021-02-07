"Миротворец" внес в свою базу гражданскую жену Козака Лавренюк. ФОТО

Центр "Миротворец" внес в свою базу гражданскую жену народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака Наталью Лавренюк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Миротворца".

Подчеркивается, что Лавренюк является пособником российских оккупантов. "Миротворец" инкриминирует ей финансирование российских оккупантов и нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения второго гражданства.

"Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений", - отмечают в "Миротворце".

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Отметим, что "Миротворец" публикует информацию о людях, которые, по мнению авторов сайта, представляют угрозу украинскому государству и обществу или совершили преступления против основ национальной безопасности.