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В "Борисполе" иностранец пытался вывезти в Турцию популярные среди наркоманов медпрепараты на сумму 2 млн грн. ФОТОрепортаж

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Киевские таможенники изъяли два чемодана "наркотиков" стоимостью около 2 млн гривен, которые гражданин Кувейта пытался вывезти в Стамбул.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни в Facebook.

Киевская таможня Гостаможслужбы в сотрудничестве с СБУ и службой авиабезопасности Международного аэропорта "Борисполь" пресекли попытку незаконного перемещения через таможенную границу Украины крупной партии лекарственных средств, которые при неконтролируемом употреблении становятся настоящим наркотиком.

"Имея предварительную информацию, у таможенников было достаточно оснований для досмотра багажа и ручной клади одного из авиапассажиров, который улетал в Турцию.

В двух чемоданах 39-летнего гражданина Кувейта, который следовал через "зеленый коридор", не осталось места для личных вещей, поскольку они были до верху плотно заполнены в общей сложности 10,8 тыс. блистеров по 14 капсул в каждом медицинского препарата "Лирика" (прегабалин) ТМ Pfizer", - сказано в сообщении.

В Борисполе иностранец пытался вывезти в Турцию популярные среди наркоманов медпрепараты на сумму 2 млн грн 01

Отмечается, что наркотический эффект этого препарата был обнаружен относительно недавно. В медицине его применяют для устранения симптомов нарушения деятельности центральной нервной системы, а также при ряде хронических болезней.

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"Именно противосудорожный эффект препарата "Лирика" стал причиной его распространения среди наркоманов, с его помощью избавляются от "ломки"", - сообщили в ведомстве.

В Борисполе иностранец пытался вывезти в Турцию популярные среди наркоманов медпрепараты на сумму 2 млн грн 02

Каким образом такое количество препарата, которое отпускается только по рецепту, оказалась в руках одного иностранца - вопрос для выяснения.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

В Борисполе иностранец пытался вывезти в Турцию популярные среди наркоманов медпрепараты на сумму 2 млн грн 03
Фото: Гостаможня

"151,2 тысячи таблеток препарата изъяты. По открытой информации из сети Интернет, стоимость изъятой партии препарата - около 2 млн гривен. Окончательная стоимость будет определена позже", - добавили в ведомстве.

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В Борисполе иностранец пытался вывезти в Турцию популярные среди наркоманов медпрепараты на сумму 2 млн грн 04
В Борисполе иностранец пытался вывезти в Турцию популярные среди наркоманов медпрепараты на сумму 2 млн грн 05

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  • Палєо Мустьє
    стаття на правах реклами препарату? В "Борисполе" иностранец пытался вывезти в Турцию популярные среди наркоманов медпрепараты на сумму 2 млн грн - Цензор.НЕТ 3630
  • Серый Вовк
    Нет в реестре наркоты ,значит не наркота ,всё остальное лирика ... В "Борисполе" иностранец пытался вывезти в Турцию популярные среди наркоманов медпрепараты на сумму 2 млн грн - Цензор.НЕТ 2309
  • Панас Стець
    фернандо, ти дурко, даже без знаку запитання, таку партію можна замовити в любій безвідповідальній аптеці(або в гуртовій фірмі за чорний нал), виробник до роздрібних продаж не має відношення ні сном ні духом.
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