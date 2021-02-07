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Марш солидарности с Беларусью прошел в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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7 февраля - Международный день солидарности с Беларусью. По этому случаю в Киеве прошел марш солидарности.

Об этом сообщает корреспондет Цензор.НЕТ с места события. 

Участники марша прошлись по маршруту: Михайловская площадь - Владимирский пешеходный мост - Крещатик - Майдан Независимости.

Организаторы акции призывали граждан Украины, поддерживающих белорусов, присоединиться к акции солидарности с Беларусью.

По данным нашего корреспондента, участники на Владимирской горке под акомпанемент барабанов пели песни, символизирующие свободу Беларуси. В небо с помощью дрона был запущен большой прапор Беларуси.

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"За это время белорусы показали свою решимость, хорошую самоорганизацию, смелость, искреннее желание перемен и солидарность друг с другом", - подчеркивают организаторы.

"Солидарность не имеет границ! Слава Украине! Жыве Беларусь!", - лозунги события. 

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Марш солидарности с Беларусью прошел в центре Киева 02
Марш солидарности с Беларусью прошел в центре Киева 03
Марш солидарности с Беларусью прошел в центре Киева 04
Марш солидарности с Беларусью прошел в центре Киева 05
Марш солидарности с Беларусью прошел в центре Киева 06
Марш солидарности с Беларусью прошел в центре Киева 07
Марш солидарности с Беларусью прошел в центре Киева 08
Марш солидарности с Беларусью прошел в центре Киева 09
Марш солидарности с Беларусью прошел в центре Киева 10
Марш солидарности с Беларусью прошел в центре Киева 11
Марш солидарности с Беларусью прошел в центре Киева 12
Марш солидарности с Беларусью прошел в центре Киева 13
Марш солидарности с Беларусью прошел в центре Киева 14

Фото и видео Олег Богачук

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Топ комментарии

  • Rino Onix
    Марш солидарности с Беларусью прошел в центре Киева - Цензор.НЕТ 5849
  • Rino Onix
    Марш солидарности с Беларусью прошел в центре Киева - Цензор.НЕТ 689
  • Sophia-Maria Duglass
    Да пропукали они всю энергию протеста
    Никто даже БРУСЧАТКУ В РУКИ НЕ ВЗЯЛ
    ЗАТО ПАСУТЬСЯ НА украинских сайтах и учат нас как жить
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