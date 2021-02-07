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Пьяный водитель разбил четыре автомобиля во Львове, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж

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Утром 7 февраля во Львове нетрезвый водитель на BMW разбил четыре автомобиля и пытался бежать. Инцидент произошел на перекрестке улиц Лысенко-Короленко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу патрульной полиции Львовской области.

Отмечается, что в 5 часов утра патрульные заметили BMW, который на большой скорости врезался в бордюр. После этого водитель поехал дальше и скоро совершил ДТП.

Он наехал на припаркованный Audi A6. По инерции машина ударила Volkswagen Caddy, который в свою очередь ударил Toyota Corolla, а та - Audi 100.

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Виновник аварии попытался скрыться с места происшествия, однако патрульные заблокировали его автомобиль.

Оказалось, что за рулем машины был 32-летний иностранец. У него обнаружили признаки алкогольного опьянения. Проверка на устройстве "Drager" показала результат - 1,19 промилле. Это в шесть раз превышает норму.

На нарушителя составили два протокола: по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП и за ст.124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Кроме того, на него вынесли постановление по ч.1 ст.126 (Управление транспортным средством без необходимых документов) КоАП. У него не было полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности.

Всего за сутки патрульные составили 13 протоколов на нетрезвых водителей.

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Пьяный водитель разбил четыре автомобиля во Львове, - патрульная полиция 01
Пьяный водитель разбил четыре автомобиля во Львове, - патрульная полиция 02
Пьяный водитель разбил четыре автомобиля во Львове, - патрульная полиция 03
Пьяный водитель разбил четыре автомобиля во Львове, - патрульная полиция 04
Пьяный водитель разбил четыре автомобиля во Львове, - патрульная полиция 05
Пьяный водитель разбил четыре автомобиля во Львове, - патрульная полиция 06

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Топ комментарии

  • nightly hawks
    В Печерском районе Киева воры обчистили квартиру генерального продюсера медиахолдинга "Новости", куда входят запрещенные телеканалы ZIK, NewsOne и "112 Украина", Алексея Семенова.
    Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, это произошло вечером 6 февраля в элитном жилом комплексе на бульваре Леси Украинки. Воры проникли в квартиру продюсера путем подбора ключа в промежутке между 18 и 19 часами.
    По утверждению источника, они забрали из квартиры 120 тысяч долларов (эквивалент - 3 млн 346 тыс. гривен) и драгоценности на 5 миллионов гривен.
  • Лариса fb3d953c
    Пьяные водители - это тест на недолугие законы Рады в отношении безопасности на дорогах. Нет нормальных законов.Пьяные получают мизерные наказания и в итоге убивают людей. Это ганьба и плевок всему обществу. Почему до сих пор, если задерживается пьяный ему дают только штраф? Почему пьяные не лишаются прав на вождение и у них не конфисковывают автомобиль? Потому что сами законодатели - пьяные водители и твари гнилые.
  • Eugene Boyko
    Сльози мішают мнє гаваріть...
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