Террористы ОРЛО захватили в заложники братьев Борисовых из оккупированной Кадиевки, - правозащитник Лисянский. ДОКУМЕНТ

Террористы ОРЛО подтвердили заключение в заложники двух граждан Украины - Александра и Игоря Борисовых - в оккупированной Кадиевке 6 января.

Об этом сообщил в Facebook основатель "Восточной правозащитной группы" Павел Лисянский, передает Цензор.НЕТ.

Оккупанты обвиняют братьев в совершении теракта, содействии терроризму и шпионаже. По информации правозащитника, к братьям применяли пытки.

"Стало известно, что к братьям Борисовым применялись пытки в виде электрического тока при допросе, и они нуждаются в медицинском осмотре и лечении", - сообщил Лисянский.

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Ни адвокат, ни родственники Борисовых не смогли получить доступ к задержанным. Сейчас их содержат в следственном изоляторе "МГБ" на улице Советской в Луганске.

Как сообщает Громадське радіо, адвокат задержанных дважды пытался встретиться с Борисовыми, однако террористы отказывают ему в этом.

Родственники Александра и Игоря Борисовых не обращались к омбудсмену Украины Людмиле Денисовой по факту задержания братьев.

Александр Борисов занимается перевозками людей из оккупированной на подконтрольную власти территорию. Его брат Игорь работает мастером на станции СТО, а также недавно они открыли магазин продуктов. По информации Лисянского, Борисовы постоянно проживают в Кадиевке, к правоохранительным органам отношения не имеют.

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