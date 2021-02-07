Террористы ОРЛО захватили в заложники братьев Борисовых из оккупированной Кадиевки, - правозащитник Лисянский. ДОКУМЕНТ
Об этом сообщил в Facebook основатель "Восточной правозащитной группы" Павел Лисянский, передает Цензор.НЕТ.
Оккупанты обвиняют братьев в совершении теракта, содействии терроризму и шпионаже. По информации правозащитника, к братьям применяли пытки.
"Стало известно, что к братьям Борисовым применялись пытки в виде электрического тока при допросе, и они нуждаются в медицинском осмотре и лечении", - сообщил Лисянский.
Ни адвокат, ни родственники Борисовых не смогли получить доступ к задержанным. Сейчас их содержат в следственном изоляторе "МГБ" на улице Советской в Луганске.
Как сообщает Громадське радіо, адвокат задержанных дважды пытался встретиться с Борисовыми, однако террористы отказывают ему в этом.
Родственники Александра и Игоря Борисовых не обращались к омбудсмену Украины Людмиле Денисовой по факту задержания братьев.
Александр Борисов занимается перевозками людей из оккупированной на подконтрольную власти территорию. Его брат Игорь работает мастером на станции СТО, а также недавно они открыли магазин продуктов. По информации Лисянского, Борисовы постоянно проживают в Кадиевке, к правоохранительным органам отношения не имеют.