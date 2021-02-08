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Игроки сборной Грузии перед матчем с РФ напомнили об оккупации территорий своей страны. ФОТО

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Регбисты сборной Грузии перед победным матчем чемпионата Европы против России образовали на поле очертания границ своей страны с оккупированными РФ Абхазией и Южной Осетией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.TV.

Перед началом игры в Тбилиси регбисты сборной Грузии расположились на поле так, чтобы образовать очертания карты Грузии - вместе с оккупированными Россией Абхазией и Южной Осетией.

В матче 5-го тура ЧЕ сборная Грузии победила Россию 16:7. Грузинские регбисты еще после четырех туров досрочно стали чемпионами Европы.

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Игроки сборной Грузии перед матчем с РФ напомнили об оккупации территорий своей страны 01

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Топ комментарии

  • Алекс Мышкевич
    Вітаємо братів грузинів !
  • 5 копійок
    Вони думають шо лапті щось зрозуміли?
  • Ан Мур
    Головне: виграли!
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