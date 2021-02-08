Игроки сборной Грузии перед матчем с РФ напомнили об оккупации территорий своей страны. ФОТО
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Регбисты сборной Грузии перед победным матчем чемпионата Европы против России образовали на поле очертания границ своей страны с оккупированными РФ Абхазией и Южной Осетией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.TV.
Перед началом игры в Тбилиси регбисты сборной Грузии расположились на поле так, чтобы образовать очертания карты Грузии - вместе с оккупированными Россией Абхазией и Южной Осетией.
В матче 5-го тура ЧЕ сборная Грузии победила Россию 16:7. Грузинские регбисты еще после четырех туров досрочно стали чемпионами Европы.