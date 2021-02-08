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"Киевавтодор" настоятельно рекомендует водителям не выезжать на собственных автомобилях: коммунальщики борются с последствиями непогоды. ФОТОрепортаж

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"Киевавтодор" настоятельно рекомендует водителям не выезжать на собственных автомобилях: коммунальщики борются с последствиями непогоды. ФОТОрепортаж
"Киевавтодор" настоятельно рекомендует воздержаться от использования собственных автомобилей во время снегопада.

Уменьшение нагрузки, в частности, на автомобильный трафик позволит коммунальным службам максимально эффективно бороться с последствиями непогоды, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Киевавтодора".

При этом отмечается, что до начала осадков коммунальщики выполнили превентивную обработку, в первую очередь, мостов, улиц, спусков, остановок общественного транспорта и лестниц. С началом снегопада началась и уборка дорог и тротуаров, в работах задействованы 347 единиц спецтехники и 206 работников в составе 32 бригад по ручной уборке.

"Это только начало снегопада. В течение дня, в частности, после обеда мы ожидаем усиления осадков. Поэтому, дороги и тротуары очищаем повторно. Просьба не оставлять авто на обочинах, крайних полосах и тротуарах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники", - добавили в "Киевавтодоре".

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Киевавтодор настоятельно рекомендует водителям не выезжать на собственных автомобилях: коммунальщики борются с последствиями непогоды 01
Киевавтодор настоятельно рекомендует водителям не выезжать на собственных автомобилях: коммунальщики борются с последствиями непогоды 02
Киевавтодор настоятельно рекомендует водителям не выезжать на собственных автомобилях: коммунальщики борются с последствиями непогоды 03
Киевавтодор настоятельно рекомендует водителям не выезжать на собственных автомобилях: коммунальщики борются с последствиями непогоды 04
Киевавтодор настоятельно рекомендует водителям не выезжать на собственных автомобилях: коммунальщики борются с последствиями непогоды 05
Киевавтодор настоятельно рекомендует водителям не выезжать на собственных автомобилях: коммунальщики борются с последствиями непогоды 06
Киевавтодор настоятельно рекомендует водителям не выезжать на собственных автомобилях: коммунальщики борются с последствиями непогоды 07
Киевавтодор настоятельно рекомендует водителям не выезжать на собственных автомобилях: коммунальщики борются с последствиями непогоды 08
Киевавтодор настоятельно рекомендует водителям не выезжать на собственных автомобилях: коммунальщики борются с последствиями непогоды 09
Киевавтодор настоятельно рекомендует водителям не выезжать на собственных автомобилях: коммунальщики борются с последствиями непогоды 10

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Топ комментарии

  • Маркиз
    Для Киева дождь -- катастрофа! А тут СНЕГ ! Конечно!!!
  • Палєо Мустьє
    Київ стоїть у заторах...
  • 5 копійок
    Робота не те чим маестро грає на роялі. Стояла і стояти буде. Девіз савєцкава народа. "Київавтодор" настійно рекомендує водіям не виїжджати на власних автомобілях: комунальники борються з наслідками негоди - Цензор.НЕТ 2940
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