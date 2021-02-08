Одесская строительная компания уклонялась от уплаты налогов, госбюджет недополучил более 7 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила одну из одесских строительных компаний на масштабном уклонении от уплаты налогов. Для этого менеджмент фирмы разработал противоправную схему продажи недвижимости.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что компания декларирует о начале работ с мая 2017 года и является заказчиком строительства жилого комплекса. Руководство фирмы не зарегистрировало структуру, согласно законодательству, плательщиком налога на добавленную стоимость.

Однако владельцы бизнеса, избегая налогообложения, продавали квартиры, парковочные места, площади для коммерческих структур. Средства от клиентов они переводили на счета компании без отражения в бухгалтерском учете и налоговой отчетности.

По предварительным выводам экспертов, из-за схемы с налогами государственный бюджет не досчитался более 7 млн грн.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины правоохранители провели обыск в офисе строительной компании. Во время следственных действий изъята документация, черновые и рабочие записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Продолжаются следственные действия.

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