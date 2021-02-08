Зеленского на форуме "Украина 30" встретили пикетом в поддержку "каналов Медведчука". ФОТОрепортаж
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
На митинг собралась пара сотен человек. Они держат в руках плакаты с надписями "Зе против правды", "Конец свободы слова" и "Зе нацизм".
Протестующие стоят через дорогу от "Паркового", окруженные рубежом Нацгвардии.
Напомним, 4 октября 2018 года Верховная Рада приняла постановление, которым одобрила предложения санкций в отношении семи компаний, которым принадлежали лицензии телеканалов "112 Украина" и NewsOne. Свои предложения парламент направил СНБО.
2 февраля 2020 года президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".