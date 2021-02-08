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Вымогательство $500 тыс. якобы для экс-руководства ГПУ: Завершено досудебное расследование. ФОТО

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Завершено досудебное расследование в отношении двух лиц, которые путем подстрекательства к предоставлению неправомерной выгоды якобы одному из бывших руководителей Генеральной прокуратуры Украины, завладели средствами двух граждан в сумме 500 тыс. долларов США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Расследованием установлено, что в апреле 2019 подозреваемые, будучи знакомыми с двумя фигурантами уголовного производства по факту вымогательства, сообщили им, что имеют возможность через одного из в то время действующих руководителей Генеральной прокуратуры Украины решить вопрос о закрытии этого производства.

Принятие такого решения они оценили в 500 тыс. долларов США, якобы для передачи их одному из бывших руководителей Генпрокуратуры, хотя на самом деле намеревались завладеть указанными средствами и распорядиться ими по своему усмотрению.

Одного из участников схемы разоблачили сразу после получения всей суммы денежных средств, а его сообщника - в ходе досудебного расследования.

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Вымогательство $500 тыс. якобы для экс-руководства ГПУ: Завершено досудебное расследование 01
Вымогательство $500 тыс. якобы для экс-руководства ГПУ: Завершено досудебное расследование 02

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Топ комментарии

  • 133133
    Дебіл, уповноваженим представником призначили Кучму !
  • 133133
    Там з ними ще кухарка була і три секретарші,

    але уповноважений представник в Мінську був тільки один - Кучма.

    А тобі кацапи з Дубінським наперділи в вухо, шо і Мертвечук ?
  • 133133
    Геращенко там була, але Геращенко не була уповноваженою Президента України в тристоронній групі
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