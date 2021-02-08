Вымогательство $500 тыс. якобы для экс-руководства ГПУ: Завершено досудебное расследование. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Расследованием установлено, что в апреле 2019 подозреваемые, будучи знакомыми с двумя фигурантами уголовного производства по факту вымогательства, сообщили им, что имеют возможность через одного из в то время действующих руководителей Генеральной прокуратуры Украины решить вопрос о закрытии этого производства.
Принятие такого решения они оценили в 500 тыс. долларов США, якобы для передачи их одному из бывших руководителей Генпрокуратуры, хотя на самом деле намеревались завладеть указанными средствами и распорядиться ими по своему усмотрению.
Одного из участников схемы разоблачили сразу после получения всей суммы денежных средств, а его сообщника - в ходе досудебного расследования.