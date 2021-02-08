В 1994 году Украина присоединилась к программе "Партнерство во имя мира", в рамках которой миротворцы служат в Косово и Афганистане, - Командование ОС. ФОТОрепортаж

Украина 8 февраля 1994 года подписала рамочный документ программы "Партнерство во имя мира". Его основная цель - содействие реформам, уменьшение мировых угроз безопасности, а также создание прочных отношений в сфере безопасности между странами-партнерами и Североатлантическим альянсом.

Об этом говорится в публикации на facebook-странице Командования Объединенных сил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что уже 25 мая того же года, Украина передала руководству НАТО свой Презентационный документ. В нем были определены политические цели участия государства в Программе ПРМ, мероприятия, которые планируется осуществить для достижения этих целей, а также силы и средства, выделяемые Украиной для участия в ней.

В 1995 году Украина назначила своих первых офицеров связи в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе и Координационный центр партнерства в бельгийском городе Монс.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двое нацгвардейцев отбыли в Абьей и Италию в рамках миротворческой миссии ООН. ФОТО

"На сегодняшний день в рамках этой программы в состав многонациональных сил "КФОР" (Kosovo Force - международные силы под руководством НАТО, ответственные за обеспечение стабильности в Косово, в официальных документах ООН на русском языке именуются СДК - "Силы для Косово". - Ред.) в Косово входит национальный контингент, который подчинен нашему Командованию, - сообщил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. - Основные его задачи - обеспечение безопасного и беспрепятственного передвижения войск "СДК", путем расчистки дорог от завалов и разрушений с привлечением тяжелой инженерной техники, инженерная разведка местности, фортификационное оборудование блокпостов, демонтаж разрушенных зданий и мостов, инженерные работы по оборудованию взлетно-посадочных полос, а также разведка, разминирование и обезвреживание взрывоопасных предметов в интересах сил "КФОР".

Как отметил командующий, только в течение последнего года национальный контингент выполнил инженерную разведку 42-х вертолетных площадок общей площадью 1625 м², фортификационное оборудование, восстановление подъездных путей на территории военного аэропорта Приштина и строительство бункеров вокруг базового лагеря Ново Село, инженерное обеспечение по восстановлению участка дороги на границе с Республикой Сербия и реконструкции моста в населенном пункте Липосавичи.

"С 1 января 2015 года, после завершения операции Международных сил содействия безопасности в Исламской Республике Афганистан, в этой стране под руководством НАТО развернули новую тренировочно-совещательную миссию "Решительная поддержка", украинский национальный персонал которой также подчиняется нашему Командованию", - отметил Наев.

По его словам, принципиальная функция миссии - предоставление исключительно совещательно-методической и консультативной помощи, которая заключается в подготовке силовых структур Афганистана до уровня, который позволит Вооруженным силам и полиции самостоятельно обеспечивать безопасность на территории страны, а также содействии в установлении эффективного контроля за деятельностью министерств обороны и внутренних дел страны.

Также смотрите: Наев обсудил план сотрудничества с партнерами из НАТО: Украина движется к полноценному членству в Альянсе. ФОТОрепортаж

"В настоящее время в деятельности Миссии НАТО "Решительная поддержка" в Исламской Республике Афганистан принимают участие 10 военнослужащих Вооруженных сил Украины и две минно-поисковых собаки. Прежде всего, это предоставление консультативно-совещательной помощи и координация деятельности МВД Афганистана с оперативными подразделениями и коалиционными силами, ведение инженерной разведки и обезвреживание взрывоопасных предметов в зоне ответственности, а также предоставление консультативно-совещательной помощи военнослужащим афганских национальных сил безопасности и обороны по вопросам подготовки специалистов по разминированию и специалистов общего инженерного дела", - добавил командующий.

Стоит отметить, что в связи с последствиями распространения вируса COVID-19 в 2020 году, впервые в истории участия Вооруженных сил Украины в операциях НАТО, ротация национального персонала в составе Миссии НАТО "Решительная поддержка" в Исламской Республике Афганистан осуществлена с использованием погрузочно-транспортного самолета Ил-76МД Воздушных сил Вооруженных сил Украины.









Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал указ о направлении двух украинских воинов в Косово