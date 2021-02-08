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Следователь полиции Киевщины попался на взятке 13 тыс. долл. за закрытие уголовного производства, - ГБР. ФОТО
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Следователь одного из районных управлений полиции ГУНП в Киевской области попался на вымогательстве и получении взятки.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации, полицейский потребовал у гражданина 13 тыс. долларов. За эти средства он обещал не привлекать его к уголовной ответственности и закрыть уголовное производство.
5 февраля 2021 следователю сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.