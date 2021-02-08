ВАКС обязал НАБУ открыть дело против экс-главы Днепропетровского облсовета Олейника по подозрению в незаконном обогащении. ДОКУМЕНТ
Об этом стало известно из материалов уголовного дело, копия которых есть в распоряжении РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
Дело против экс-главы облсовета НАБУ обязал открыть Высший антикоррупционный суд. Дело расследуют по 368 статье Уголовного кодекса - "Незаконное обогащение".
Если вина Олейника будет доказана в суде, бывший председатель Днепропетровского областного совета может получить срок от пяти до десяти лет.
Напомним, в конце 2020 года Национальное антикоррупционное бюро Украины возобновило расследование против главы Днепропетровского облсовета Святослава Олейника по статье Уголовного кодекса 366-1 "Декларирование недостоверной информации". А Главное следственное управление Государственной фискальной службы занялось гражданской женой Олейника Ириной Гуназой по статьям 209 "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" и 212 "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)".