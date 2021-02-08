На Черкасщине двое полицейских подозреваются в избиении задержанного стулом и шлангом от огнетушителя, - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи ГБР сообщили о подозрении в пытках (ч. 2 ст. 127 УК) двум старшим участковым офицерам полиции сектора полицейской деятельности отдела полиции ГУ Нацполиции в Черкасской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Установлено, что 5 февраля 2021 г. пострадавший вместе со своим братом и товарищем находились в гараже одного из гаражных кооперативов в г. Городище. В гараж зашли оперативные работники полиции, которые доставили мужчину в сектор полиции, где двое старших участковых пытались получить объяснения по поводу краж и возможного совершения им этих краж.

"С целью получения признания в совершении преступлений двое указанных полицейских в служебном кабинете начали бить гражданина сломав об него железный стул. После чего, для преодоления сопротивления, на потерпевшего надели наручники и нанесли удары руками, ногами, шлангом от огнетушителя, а также пластиковой бутылкой с водой по голове, лицу и туловищу", - говорится в сообщении.

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В результате пострадавший получил телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей лица, головы и спины, травматического удаления зубов верхней челюсти.

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