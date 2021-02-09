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Украинские пилоты из Миссии ООН в Конго спасли жизнь марокканского миротворца. ФОТО

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Украинские миротворцы в ДР Конго обеспечили срочную медицинскую эвакуацию вертолетом миротворца из Марокко.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Украинские пилоты из Миссии ООН в Конго спасли жизнь марокканского миротворца 01

Экипаж вертолета Ми-8 из состава украинского национального контингента в ДР Конго в экстренном порядке совершил перелет из населенного пункта Ниамилима на аэродром города Гома, спасая жизнь тяжелобольного марокканского военного.

Украинские пилоты из Миссии ООН в Конго спасли жизнь марокканского миротворца 02

На аэродроме Гома украинский вертолет уже ждала карета скорой помощи, чтобы доставить марокканского военного в госпиталь.

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Украинские пилоты из Миссии ООН в Конго спасли жизнь марокканского миротворца 03

Отмечается, что украинские миротворцы в Конго уже не первый выполняют срочную медицинскую эвакуацию людей, нуждающихся в немедленной госпитализации. 

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Топ комментарии

  • armamagedoniks
    Хватит устраивать этот цирк на той земле которая никому нафиг не нужна в том числе и нам.Все пилоты и военные наши должны бить здесь.У нас своей войны хватает ещё за бабуинами бегать.
  • Pavel Preobrazhenskiy
    Молодцы, браво.!
  • NavigatorUR
    ... и тупо сидеть дома, не летая... ибо зелёное чмо урезало лимит керосина на учебные полёты до минимума. Там хоть люди летают, тренируются... Зелёная мразота реально забила на боевую авиацию!!!
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