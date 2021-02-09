Новости

В Киеве выпало 30 см снега. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

1455276
Фоторепортаж о том, как столица справляется со снегопадом.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН и  Киевскую городскую госадминистрацию, за последние двое суток в столице выпало 30 сантиметров снега.

Только за вчерашний день из города вывезли 350 тонн снега. Об этом на брифинге рассказал замглавы КГГА Александр Густелев.

В Киеве выпало 30 см снега 01
В Киеве выпало 30 см снега 02
В Киеве выпало 30 см снега 03

По его словам, ночью в Киеве дороги расчищали 459 единиц техники и 260 работников.

В Киеве выпало 30 см снега 04
В Киеве выпало 30 см снега 05
В Киеве выпало 30 см снега 06
В Киеве выпало 30 см снега 07
В Киеве выпало 30 см снега 08

Согласно Админкодексу, штраф за нарушение в части некачественной уборки снега составляет до 1700 грн.

Замглавы КГГА также сообщил, что практически весь общественный транспорт вышел на линию, в городе продолжают эвакуировать транспортные средства, которые мешают движению.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На улицах столицы работает более 450 единиц спецтехники, - Кличко. ВИДЕО

В ночь на 9 февраля дорожники продолжали очистку города от снега, работало уже 462 единицы спецтехники, задействованы 540 работников в составе 68 бригад.

В Киеве выпало 30 см снега 09
В Киеве выпало 30 см снега 10

Снегопад в Киеве продолжался более 31 часа, и коммунальщики не успевали расчищать дороги. Горожан просят не использоваль личное авто, и по возможности пользоваться метро.

Согласно прогнозам, сегодня в столице до -2°, а ночью температура опустится до -6°. 

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • ПравдаЛюбка
    Давно такої гарної зими не було...
  • Ned Stark
    Стільки ж випало в березні 2013, але тоді місто вимерло на пару днів і навіть хліба в магазинах не було... Так що прогрес порівняно з часами Жопова все-таки є!
  • Антип61
    Сейчас тебе за аренду лопаты счет пришлют...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости