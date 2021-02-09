В одном из столичных детсадов произошел пожар, эвакуированы 124 ребенка, пострадавших нет, - ГСЧС. ФОТО

На ул. Василия Кучера, 8А, в Святошинском районе столицы, произошел пожар в детском саду из-за возгорания в холодильнике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В 10:01 в спасательную службу поступило сообщение о пожаре в детском саду на ул. Василия Кучера, 8А, в Святошинском районе столицы.

На место вызова были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию было установлено, что в медицинском кабинете на 1-этаже 2-этажного детского сада произошло возгорание в холодильнике. Возгорание было ликвидировано персоналом сада с помощью огнетушителя до прибытия спасательных подразделений.

Спасатели эвакуировали 124 детей, из-за того, что было сильное задымление в комнатах учреждения. Из-за погодных условий детей поместили в два автобуса. Возвращаться в садик было опасно, ведь из-запроветривания помещений в саду было холодно. Кроме того, пожарные помогли работникам заведения с транспортировкой пищи в автобусы. Детей перевезли в соседнее дошкольное учебное заведение.

На месте происшествия были привлечены 4 единицы основной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины г. Киев.

Погибших и травмированных нет.

Причина возникновения пожара выясняется правоохранительными органами.

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