В одном из столичных детсадов произошел пожар, эвакуированы 124 ребенка, пострадавших нет, - ГСЧС. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
В 10:01 в спасательную службу поступило сообщение о пожаре в детском саду на ул. Василия Кучера, 8А, в Святошинском районе столицы.
На место вызова были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию было установлено, что в медицинском кабинете на 1-этаже 2-этажного детского сада произошло возгорание в холодильнике. Возгорание было ликвидировано персоналом сада с помощью огнетушителя до прибытия спасательных подразделений.
Спасатели эвакуировали 124 детей, из-за того, что было сильное задымление в комнатах учреждения. Из-за погодных условий детей поместили в два автобуса. Возвращаться в садик было опасно, ведь из-запроветривания помещений в саду было холодно. Кроме того, пожарные помогли работникам заведения с транспортировкой пищи в автобусы. Детей перевезли в соседнее дошкольное учебное заведение.
На месте происшествия были привлечены 4 единицы основной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины г. Киев.
Погибших и травмированных нет.
Причина возникновения пожара выясняется правоохранительными органами.