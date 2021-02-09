Секретарь Кивы Дячун, укравшая iPhone, стала заместителем главы Полтавского райсовета. ФОТО

Член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Карина Дячун, которая работала секретарем народного депутата от этой политсилы Ильи Кивы, стала заместителем главы Полтавского районного совета. В июле 2019 года она была признана виновной в краже смартфона iPhone 6 Plus стоимостью 4100 грн.

Как пишет "Полтавщина", инцидент произошел в магазине Та-Da. Девушка незаметно взяла телефон и, выключив, забрала себе. Однако после включения дома на него поступил звонок от правоохранителя, передает Цензор.НЕТ.

Мужчина попросил вернуть телефон. В конце концов все закончилось судом. 22-летняя уроженка села Диброва Котелевского района, Полтавской области полностью признала свою вину и раскаялась. Ей присудили штраф в размере 850 грн.

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Несмотря на скандальный момент в своей биографии, Дячун, которая, кстати, является выпускницей Харьковского университета внутренних дел, решила баллотироваться на местных выборах в 2020 году. В ноябре она стала депутатом Киевского райсовета Полтавы, однако выбрала мандат депутата Полтавского районного совета и в январе 2021 года была избрана заместителем ее главы.

Киву не удивило прошлое его бывшего секретаря, и он выразил свою поддержку Дячун. "Она работала в офисе в качестве моего секретаря. Относительно суда, то спрошу: ну и что? Я имел судимость. Я смотрю не на это, а на деловые и человеческие качества. Есть такая поговорка "От сумы и тюрьмы – не зарекайся". Поэтому я согласовал ее назначение секретарем, а затем поддержал и ее выдвижение", – сказал нардеп.





