Вымогателей во главе со "смотрящим" задержали на Львовщине. ФОТОрепортаж

Участники группировки похищали людей и вымогали у них деньги.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Лидер группировки - 33-летний житель области - так называемый "смотрящий" за Червоноградским районом.

"Он, имея за плечами криминальный опыт - совершение разбоев, убийства - и авторитет среди криминалитета, подыскал себе "помощников" - шестерых жителей Львова и области от 21-го до 44-х годов. Через них он распространял свое преступное влияние", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что 30-летний участник группировки взял у местного предпринимателя в долг $200 тыс., но, не желая возвращать деньги, обратился за помощью для решения вопроса к "смотрящему". В дальнейшем пятеро членов преступной группы по указанию "авторитета", получив информацию о предпринимателе от своего "коллеги", разработали план похищения, чтобы заставить его отказаться от возврата долга.

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В ноябре года 2020 злоумышленники похитили предпринимателя и угрозами расправы над семьей в случае обращения в правоохранительные органы заставили его согласиться на требования злоумышленников, а также обязали предпринимателя платить им ежемесячно по 5 тыс. грн за беспрепятственное ведение бизнеса.

При обысках правоохранители изъяли оружие и боеприпасы, удостоверения сотрудников правоохранительных органов и одежду с логотипами различных подразделений.

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