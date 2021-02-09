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Задержан член банды, вымогавшей у киевлянина 56 тыс. евро, - Нацполиция. ФОТО

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В Киеве правоохранители задержали члена преступной группы, которая специализировалась на вымогательстве несуществующих долгов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Задержан член банды, вымогавшей у киевлянина 56 тыс. евро, - Нацполиция 01

Для получения 56 тыс. евро, фигуранты осуществляли моральное давление на жителя столицы и даже угрожали убийством.

В понедельник, 8 февраля, одного из злоумышленников полицейские задержали при получении 4000 долларов и 5000 евро - части погашения "долга".

Задержан член банды, вымогавшей у киевлянина 56 тыс. евро, - Нацполиция 02

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Задержан член банды, вымогавшей у киевлянина 56 тыс. евро, - Нацполиция 03

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

После проведения необходимых следственных и процессуальных мероприятий будет дана правовая оценка другим участникам преступной группы, отметили в полиции.

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Топ комментарии

  • Гельдрих
    похож
    Задержан член банды, вымогавшей в киевлянина 56 тыс. евро, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1628
  • belge
    Задержан член банды, вымогавшей в киевлянина 56 тыс. евро, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5976 Сука, поймайте лучше банду, которая каждый месяц у 40 миллионов граждан вымогает за газ, свет и воду?
  • Гельдрих
    по нижнему фото вроде илюха Кива, не?
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