Задержан член банды, вымогавшей у киевлянина 56 тыс. евро, - Нацполиция. ФОТО
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.
Для получения 56 тыс. евро, фигуранты осуществляли моральное давление на жителя столицы и даже угрожали убийством.
В понедельник, 8 февраля, одного из злоумышленников полицейские задержали при получении 4000 долларов и 5000 евро - части погашения "долга".
Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
После проведения необходимых следственных и процессуальных мероприятий будет дана правовая оценка другим участникам преступной группы, отметили в полиции.