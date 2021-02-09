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На Закарпатье двое пограничников задержаны при получении 1700 долл. взятки за содействие контрабанде сигарет, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

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В Закарпатской области двое военнослужащих Мукачевского погранотряда задержаны при получении взяток за содействие контрабанде сигарет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

На Закарпатье двое пограничников задержаны при получении 1700 долл. взятки за содействие контрабанде сигарет, - ГПСУ 01

Пограничники, независимо друг от друга, решили получить взятки за содействие на участках своих подразделений противоправной деятельности, связанной с незаконным перемещением сигарет в страны ЕС.

На Закарпатье двое пограничников задержаны при получении 1700 долл. взятки за содействие контрабанде сигарет, - ГПСУ 02
На Закарпатье двое пограничников задержаны при получении 1700 долл. взятки за содействие контрабанде сигарет, - ГПСУ 03

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Сегодня правоохранители задержала одного из взяточников после получения им неправомерной выгоды в размере 800 долларов. Второй военнослужащий был задержан после получения 900 долларов взятки.

На Закарпатье двое пограничников задержаны при получении 1700 долл. взятки за содействие контрабанде сигарет, - ГПСУ 04
На Закарпатье двое пограничников задержаны при получении 1700 долл. взятки за содействие контрабанде сигарет, - ГПСУ 05

Досудебные расследования в отношении двух военнослужащих Мукачевского отряда открыты по ч. 3 ст. 368 УК "Принятие предложения, обещание или получения неправомерной выгоды".

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Топ комментарии

  • Michelangelo Buonarroti
    Двух жалких погранцов за жалкие 1700 баксов ловит восемь бездельников из вийскпрокуратуры,какой то уввб,сбу,набу,шмабу,лабуду,тратя миллионы бюджетных денег,а настоящее ворьё типа ахметки, беньки и лазаревой спокойно отдыхает и не знает проблем.
  • Ольга Мирна 46880c83
    Жалко хлопцев. За копейку спалились. Видно, и на эти копейки сбу хочет лапу наложить.
  • Aleksandr Ermak
    нелох43 , ну дай же команду шоб не брали взятки, скока можна?
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