На Закарпатье двое пограничников задержаны при получении 1700 долл. взятки за содействие контрабанде сигарет, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
318621
В Закарпатской области двое военнослужащих Мукачевского погранотряда задержаны при получении взяток за содействие контрабанде сигарет.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Пограничники, независимо друг от друга, решили получить взятки за содействие на участках своих подразделений противоправной деятельности, связанной с незаконным перемещением сигарет в страны ЕС.
Сегодня правоохранители задержала одного из взяточников после получения им неправомерной выгоды в размере 800 долларов. Второй военнослужащий был задержан после получения 900 долларов взятки.
Досудебные расследования в отношении двух военнослужащих Мукачевского отряда открыты по ч. 3 ст. 368 УК "Принятие предложения, обещание или получения неправомерной выгоды".