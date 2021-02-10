Мэрия Тель-Авива запустила бесплатную вакцинацию для иностранцев. ФОТОрепортаж

За бесплатной прививкой в очередь выстроились десятки мигрантов и иностранных рабочих.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство AP, десятки соискателей убежища и иностранных рабочих в израильском городе Тель-Авив выстроились в очередь, чтобы получить свою первую дозу вакцины от COVID-19 во вторник, в рамках инициативы по вакцинации иностранных граждан города.

В первый день работы центр вакцинации на юге Тель-Авива, где проживает большая община мигрантов, вакцинировал иностранных рабочих из Филиппин, Молдовы и Нигерии, а также мигрантов из Судана и Эритреи.





Эйтан Шварц, представитель муниципалитета Тель-Авива, сказал, что правительство обязано "вакцинировать всех в пределах границ страны" и что вскоре оно сделает следующий шаг и начнет "вакцинировать незаконных или не имеющих документов лиц, ищущих убежища".

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Гражданин Индии Гарипелли Сринивас, проработавший в Израиле восемь лет, сказал, что у некоторых иностранных рабочих в Израиле нет денег или страховки, чтобы позволить себе платить за вакцину в частном порядке, поэтому он считает, что кампания по вакцинации была "очень хорошим решением".

С конца декабря 2020 года Израиль настаивает на вакцинации большей части своего населения. На прошлой неделе вакцины стали доступны всем гражданам старше 16 лет. К настоящему времени им было доставлено более 3,5 миллионов первых доз вакцины Pfizer и не менее 2,1 миллиона вторых доз.

Кампания вакцинации получила признание на международном уровне за свои быстрые темпы, но также вызвала критику за то, что в нее не были включены палестинцы, живущие на оккупированном Западном берегу и в блокированном секторе Газа. Израиль в свою очередь заявляет, что его приоритетом являются собственные граждане.