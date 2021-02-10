Сотрудницу Херсонской ОГА будут судить за организацию агентурной сети ФСБ РФ, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Следователи Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению организатору агентурной сети ФСБ РФ в государственной измене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В августе 2020 контрразведчики СБУ прекратили разведывательную деятельность агентурной сети вражеской спецслужбы, действовавшей на Херсонщине под руководством бывшей сотрудницы облгосадминистрации. По заданию кураторов, она организовала сбор разведывательных данных на территории южных областей.

Фигурантка подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Следователи органов безопасности сообщили подозреваемой и ее защитникам о завершении досудебного расследования.

Сторона защиты уже ознакомилась с материалами. Обвинительный акт направлен в суд.

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