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"Безкоштовний спорт доступний кожному": в Киеве расчищают снег лопатами, сделанными из агиток Кличко. ФОТО ДНЯ

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Киевляне заметили, как сотрудники ЖЭКа чистят снег на Днепровской набережной лопатами, сделанными из табличек, которые устанавливали на открытых мэром Киева Виталием Кличко спортивных площадках.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Безкоштовний спорт доступний кожному: в Киеве расчищают снег лопатами, сделанными из агиток Кличко 01

Отметим, что в Киеве уже несколько лет устанавливают спортплощадки "StreetWorkout" по городской программе "Бесплатный спорт доступен каждому".

Безкоштовний спорт доступний кожному: в Киеве расчищают снег лопатами, сделанными из агиток Кличко 02

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Безкоштовний спорт доступний кожному: в Киеве расчищают снег лопатами, сделанными из агиток Кличко 03

Напомним, что третий день в Киеве идет сильный снегопад, который сопровождается морозом и ветром. В городе введено оперативное положение для общественного транспорта.

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    "Безкоштовний спорт доступний кожному": у Києві розчищають сніг лопатами, зробленими з агіток Кличка - Цензор.НЕТ 7215
  • Скромный Кролик
    "Безкоштовний спорт доступний кожному": у Києві розчищають сніг лопатами, зробленими з агіток Кличка - Цензор.НЕТ 1963
  • Сергей Пустовит 6108b1ca
    Майданчики обладнані в багатьох дворах, в т.ч. в моєму, часто помічаю не лише молодь, а й людей старшого покоління, що виконують на них вправи. До чого тут "обіцянки"?
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