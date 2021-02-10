"Безкоштовний спорт доступний кожному": в Киеве расчищают снег лопатами, сделанными из агиток Кличко. ФОТО ДНЯ
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Киевляне заметили, как сотрудники ЖЭКа чистят снег на Днепровской набережной лопатами, сделанными из табличек, которые устанавливали на открытых мэром Киева Виталием Кличко спортивных площадках.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Отметим, что в Киеве уже несколько лет устанавливают спортплощадки "StreetWorkout" по городской программе "Бесплатный спорт доступен каждому".
Напомним, что третий день в Киеве идет сильный снегопад, который сопровождается морозом и ветром. В городе введено оперативное положение для общественного транспорта.