Автобус, две легковушки и четыре грузовика столкнулись на Виннитчине, пострадавших нет, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На трассе под Винницей произошло масштабное ДТП при участии автобуса, двух легковушек и четырех грузовиков. Пострадавших нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Департамент коммуникации Национальной полиции.

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"Сегодня, 10 февраля, около 8:00 утра на автодороге государственного значения М12, вблизи села Лукашевка Якушинецкой территориальной громады, произошло дорожно-транспортное происшествие при участии пассажирского автобуса международного сообщения, четырех грузовых автомобилей и двух легковушек. В результате аварии никто не пострадал", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают патрульные полицейские. Они обеспечивают безопасность дорожного движения и составляют административные материалы по факту ДТП.

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