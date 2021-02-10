Польская военная делегация посетила район проведения ООС, - пресс-центр. ФОТОрепортаж
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, во время брифинга командир ОТГ "Север" полковник Владимир Горбатюк "ознакомил делегацию с оперативной обстановкой в районе ответственности, с особенностями выполнения задач по защите суверенитета и территориальной целостности государства на современном этапе и поделился боевым опытом по сдерживанию российского агрессора".
Во время посещения расположения одной из бригад польских партнеров и представителей ЛитПолУкрбрига продемонстрированы основные образцы оружия, средств индивидуальной защиты личного состава и современные средства связи.
При обсуждении гости отметили и важность проведения реформ в ВС Украины, в том числе и по повышению роли сержантского состава.
"Мы поддерживаем наших партнеров - украинских военных в их борьбе за территориальную целостность страны, изучаем ваш боевой опыт для подготовки польских военных. Это нам пригодится в дальнейшем сотрудничестве и успешных совместных действиях на предстоящих международных военных учениях", - отметил руководитель польской делегации генерал-майор Марек Соколовски.