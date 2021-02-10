Новости Фото • Агрессия России против Украины, Операция Объединенных сил

Польская военная делегация посетила район проведения ООС, - пресс-центр. ФОТОрепортаж

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В соответствии с планами международного военного сотрудничества район проведения операции Объединенных сил посетила совместная делегация Генерального командования Вооруженных сил Республики Польша и представители совместной литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, во время брифинга командир ОТГ "Север" полковник Владимир Горбатюк "ознакомил делегацию с оперативной обстановкой в ​​районе ответственности, с особенностями выполнения задач по защите суверенитета и территориальной целостности государства на современном этапе и поделился боевым опытом по сдерживанию российского агрессора".

Во время посещения расположения одной из бригад польских партнеров и представителей ЛитПолУкрбрига продемонстрированы основные образцы оружия, средств индивидуальной защиты личного состава и современные средства связи.

При обсуждении гости отметили и важность проведения реформ в ВС Украины, в том числе и по повышению роли сержантского состава.

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"Мы поддерживаем наших партнеров - украинских военных в их борьбе за территориальную целостность страны, изучаем ваш боевой опыт для подготовки польских военных. Это нам пригодится в дальнейшем сотрудничестве и успешных совместных действиях на предстоящих международных военных учениях", - отметил руководитель польской делегации генерал-майор Марек Соколовски.

Польская военная делегация посетила район проведения ООС, - пресс-центр 01
Польская военная делегация посетила район проведения ООС, - пресс-центр 02
Польская военная делегация посетила район проведения ООС, - пресс-центр 03
Польская военная делегация посетила район проведения ООС, - пресс-центр 04

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Польская военная делегация посетила район проведения ООС, - пресс-центр 05
Польская военная делегация посетила район проведения ООС, - пресс-центр 06

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Топ комментарии

  • товарищ Маузер 2
    вся история Второй мировой в СССР засекречена полностью... есть только сказки маршала Жукова и ещё ряд номенклатурных изданий...
  • Yuriy Smith
    Здраво!
    бабка рассказывала что кто-то перепутала портрет(двойной) и не той стороной повесила, зашел воин СС, поляк, увидел портрет Сралина, сказал - да то вшистко едно шо сралин шо Гитлер, и даже штраф не наложил. Моцные хлопцы полаке.
    А вообще-то - зря срались они на нас, надо было мочить красножопых, видать - русня бы щас ездила к нам работать, а мы к ..... ээээ, ну да, к канадцам, вот!!11 Польська військова делегація відвідала район проведення ООС, - пресцентр - Цензор.НЕТ 4359
  • morbius2014
    Вони можуть воювати тільки в конфліктах під егідою ООН. 3/4 складу це поляки і місце дислокації в Польщі.
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