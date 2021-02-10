Дело об убийстве Шеремета: Апелляционный суд позволил Антоненко находиться за пределами стеклянного бокса. ФОТОрепортаж

Апелляционный суд Киеве 10 февраля рассматривает жалобу защитников фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета военного и музыканта Андрея Антоненко об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как передает корреспондент Радіо Свобода, в начале заседания защита подала ходатайство о возможности находиться рядом с защитниками, а не в стеклянной боксе, информирует Цензор.НЕТ. Адвокаты настаивали на европейской практике, указывая, что такой шаг позволит защитить честь и достоинство Антоненко.

Прокурор Михаил Тишин выступил против такой возможности, ссылаясь на предыдущие решения судов разных инстанций, где судьи отвергали это. Коллегия судей на месте приняла решение удовлетворить ходатайство, и Андрей Антоненко вышел из стеклянного бокса.

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Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

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Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа 2020 г. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями.

4 января 2021 года СМИ обнародовали информацию, что белорусские спецслужбы готовили убийство журналиста Павла Шеремета. В Нацполиции сообщили, что работают с этой информацией с конца 2020 года. Экс-сотрудник спецназа Беларуси Игорь Макар, который распространил аудиозапись, заявил о готовности дать свидетельские показания по этому делу в Украине.

19 января обнародовавший запись КГБ Беларуси о Шеремете Игорь Макар дал показания в Киеве.

Шевченковский районный суд 2 февраля удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения всем обвиняемым в убийстве журналиста Павла Шеремета на 60 суток - до 2 апреля.

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