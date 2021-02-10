Межрегиональная группировка подделывала паспорта стран ЕС, цена одного документа стартовала от 200 евро, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Донецкой области Служба безопасности Украины пресекла деятельность межрегиональной группы, которая подделывала паспорта стран Евросоюза.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, незаконную схему организовали трое жителей Запорожья. В областном центре они обустроили подпольную типографию. К схеме злоумышленники привлекли нескольких работников легальных компаний по трудоустройству граждан за рубежом. Подделки сбывали через два рекрутинговые агентства с филиалами в столичном регионе, Запорожской, Одесской и Донецкой областях. Стоимость одного "липового" паспорта стартовала от 200 евро.

Правоохранители провели 9 одновременных санкционированных обысков в офисных помещениях компаний и по местам проживания фигурантов дела в Запорожье, Днепре и Белой Церкви. Во время следственных действий изъяты более 20 готовых поддельных паспортов, 600 пластиковых бланков для изготовления документов, полиграфическое и компьютерное оборудование. Также обнаружены наличные, банковские карты, мобильные телефоны, штампы, печати, черновые заметки, подтверждающие противоправную деятельность.

По предварительным оценкам, стоимость изъятых подделок и бланков на черном рынке составляет 18 млн гривен.

Расследование осуществляется по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении.

Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех участников схемы.

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