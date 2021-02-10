США передали ВМС Украины 10 скоростных катеров Willard и 70 надувных лодок Zodiac. ФОТОрепортаж

Торжественная церемония передачи международной технической помощи от США состоялась сегодня на территории Военно-морской базы "Юг" в Практической гавани в Одессе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Всего украинские военные получили от партнеров 10 скоростных катеров Willard, более 70 надувных лодок Zodiac и другое сопутствующее оборудование.





"Начиная с 2014 года мы с нашими коллегами провели более 200 мероприятий общей подготовки. Сегодня мы получили лодки, водолазное оборудование, тепловизоры и средства связи, радиотехнические комплексы и другое оборудование. Все это - поддержка наших друзей на пути к свободной и независимой Украине, - отметил ккомандующий Военно-Морских Сил ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

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Также он рассказал, что в первом полугодии этого года ВМС Украины получат еще три патрульных катера от США.







Во время церемонии представителям воинских частей ВМС Украины были вручены сертификаты на переданную технику и средства.

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