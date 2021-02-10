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США передали ВМС Украины 10 скоростных катеров Willard и 70 надувных лодок Zodiac. ФОТОрепортаж

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Торжественная церемония передачи международной технической помощи от США состоялась сегодня на территории Военно-морской базы "Юг" в Практической гавани в Одессе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

США передали ВМС Украины 10 скоростных катеров Willard и 70 надувных лодок Zodiac 01

Всего украинские военные получили от партнеров 10 скоростных катеров Willard, более 70 надувных лодок Zodiac и другое сопутствующее оборудование.

США передали ВМС Украины 10 скоростных катеров Willard и 70 надувных лодок Zodiac 02
США передали ВМС Украины 10 скоростных катеров Willard и 70 надувных лодок Zodiac 03

"Начиная с 2014 года мы с нашими коллегами провели более 200 мероприятий общей подготовки. Сегодня мы получили лодки, водолазное оборудование, тепловизоры и средства связи, радиотехнические комплексы и другое оборудование. Все это - поддержка наших друзей на пути к свободной и независимой Украине, - отметил ккомандующий Военно-Морских Сил ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

США передали ВМС Украины 10 скоростных катеров Willard и 70 надувных лодок Zodiac 04

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США передали ВМС Украины 10 скоростных катеров Willard и 70 надувных лодок Zodiac 05

Также он рассказал, что в первом полугодии этого года ВМС Украины получат еще три патрульных катера от США.

США передали ВМС Украины 10 скоростных катеров Willard и 70 надувных лодок Zodiac 06
США передали ВМС Украины 10 скоростных катеров Willard и 70 надувных лодок Zodiac 07
США передали ВМС Украины 10 скоростных катеров Willard и 70 надувных лодок Zodiac 08

Во время церемонии представителям воинских частей ВМС Украины были вручены сертификаты на переданную технику и средства.

США передали ВМС Украины 10 скоростных катеров Willard и 70 надувных лодок Zodiac 09

США передали ВМС Украины 10 скоростных катеров Willard и 70 надувных лодок Zodiac 10

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Топ комментарии

  • Влад Воланд
    Вы бы прежде чем смеяться узнайте сколько они стоят будете удивлены.Согласен хочется корветов но и эти лодки для морской пехоты нужны.
  • Салаутдин
    США передали ВМС Украины 10 скоростных катеров Willard и 70 надувных лодок Zodiac - Цензор.НЕТ 3420
  • Володимир Романчук 2cb97d75
    Ми вже до надувних лодок опустились...Наступним може бути анонс - США передали Україні сто батончиків "Снікерс"...Я не хочу нікого зневажити,але то якось принизливо на державному рівні отримувати таку "помощь"...
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