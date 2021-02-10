США передали ВМС Украины 10 скоростных катеров Willard и 70 надувных лодок Zodiac. ФОТОрепортаж
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
Всего украинские военные получили от партнеров 10 скоростных катеров Willard, более 70 надувных лодок Zodiac и другое сопутствующее оборудование.
"Начиная с 2014 года мы с нашими коллегами провели более 200 мероприятий общей подготовки. Сегодня мы получили лодки, водолазное оборудование, тепловизоры и средства связи, радиотехнические комплексы и другое оборудование. Все это - поддержка наших друзей на пути к свободной и независимой Украине, - отметил ккомандующий Военно-Морских Сил ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Также он рассказал, что в первом полугодии этого года ВМС Украины получат еще три патрульных катера от США.
Во время церемонии представителям воинских частей ВМС Украины были вручены сертификаты на переданную технику и средства.