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В Краматорске почтили память жертв обстрела наемниками РФ из РСЗО "Смерч" в 2015 году. ФОТОрепортаж

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В Краматорске почтили память жертв обстрела города из РСЗО "Смерч" наемниками РФ 10 февраля 2015 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В Краматорске почтили память жертв обстрела наемниками РФ из РСЗО Смерч в 2015 году 01

В мероприятии приняли участие командующий Объединенными Силами генерал-лейтенант Владимир Кравченко, военные, местные жители, представители областной и местной власти.

В Краматорске почтили память жертв обстрела наемниками РФ из РСЗО Смерч в 2015 году 02
В Краматорске почтили память жертв обстрела наемниками РФ из РСЗО Смерч в 2015 году 03

Присутствующие почтили жертв обстрела минутой молчания и возложили цветы к памятным знакам. Военный капеллан отправил литургию по погибшим.

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В Краматорске почтили память жертв обстрела наемниками РФ из РСЗО Смерч в 2015 году 04
В Краматорске почтили память жертв обстрела наемниками РФ из РСЗО Смерч в 2015 году 05

Напомним, 10 февраля 2015 года, российско-оккупационные войска осуществили ракетный обстрел аэродрома и густонаселенных районов Краматорска. В этот день, начиная с 11:51 в Краматорске произошло две серии взрывов с интервалом в 30 минут. Город обстреляли из крупнокалиберных систем залпового огня. По данным Донецкой ОГА, погибли 17 человек, в том числе 9 военных ВСУ. 64 человека получили ранения. Среди них 5 детей. В результате обстрела было повреждено 41 здание.

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Топ комментарии

  • Zemer
    Местная вата, а её 80-85% не верит, что это кацапы "смерчами" ху...чили по Краматорску. Тоже и в Мариуполе
  • Александр Владимирович eb432179
    Кацапы негодяи и подонки ! И не каются мрази!
  • Max Der
    Памятник дружбы россии и Украины.
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