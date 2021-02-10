В Краматорске почтили память жертв обстрела наемниками РФ из РСЗО "Смерч" в 2015 году. ФОТОрепортаж
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В мероприятии приняли участие командующий Объединенными Силами генерал-лейтенант Владимир Кравченко, военные, местные жители, представители областной и местной власти.
Присутствующие почтили жертв обстрела минутой молчания и возложили цветы к памятным знакам. Военный капеллан отправил литургию по погибшим.
Напомним, 10 февраля 2015 года, российско-оккупационные войска осуществили ракетный обстрел аэродрома и густонаселенных районов Краматорска. В этот день, начиная с 11:51 в Краматорске произошло две серии взрывов с интервалом в 30 минут. Город обстреляли из крупнокалиберных систем залпового огня. По данным Донецкой ОГА, погибли 17 человек, в том числе 9 военных ВСУ. 64 человека получили ранения. Среди них 5 детей. В результате обстрела было повреждено 41 здание.