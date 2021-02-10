Новости Фото • Силовики

Раскрыта мошенническая схема прохождения студентами-медиками экзамена "КРОК", – Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

14 89425
Правоохранители раскрыли мошенническую схему прохождения студентами-медиками внешнего независимого оценивания профессиональной компетентности "КРОК".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Раскрыта мошенническая схема прохождения студентами-медиками экзамена КРОК, – Офис генпрокурора 01

Организовал схемц бывший ректор одного из медицинских вузов вместе с двумя помощниками, используя широкий круг знакомств в Министерстве здравоохранения Украины и государственной организации "Центр тестирования".

"За вознаграждение от $3 тыс он обещал решить вопрос с успешной сдачей лицензированных экзаменов и получением соответствующего сертификата. Получив "заказ", экс-ректор предлагал преподавателям и студентам-отличникам за $500 сдать интегрированный тестовый экзамен вместо клиента. Для этого он вместе с соучастниками меняли фотографию в паспорте заказчика на фото подставного студента, который успешно сдавал экзамен, получал сертификат и возможность продолжения дальнейшего обучения на медицинском факультете", - говорится в сообщении.

Раскрыта мошенническая схема прохождения студентами-медиками экзамена КРОК, – Офис генпрокурора 02
Раскрыта мошенническая схема прохождения студентами-медиками экзамена КРОК, – Офис генпрокурора 03
Раскрыта мошенническая схема прохождения студентами-медиками экзамена КРОК, – Офис генпрокурора 04

Уже установлен ряд эпизодов сдачи экзамена по поддельным паспортам и более 60 случаев неправомерного получения сертификатов об успешном прохождении тестов по указанной мошеннической схеме. Ежегодная прибыль от такой деятельности составлял около 2 млн долларов.

Раскрыта мошенническая схема прохождения студентами-медиками экзамена КРОК, – Офис генпрокурора 05
Раскрыта мошенническая схема прохождения студентами-медиками экзамена КРОК, – Офис генпрокурора 06
Раскрыта мошенническая схема прохождения студентами-медиками экзамена КРОК, – Офис генпрокурора 07

Сейчас решается вопрос уведомления о подозрении трем лицам по факту мошенничества (ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины. При обысках по месту жительства этих лиц и по месту проведения экзаменов были найдены экзаменационные работы подставных студентов, документация о проведении экзаменов, бланки сертификатов об успешном прохождении экзаменов.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Имярек
    Щоб вас, курви, тільки ваші випускники лікували...
  • Иван Гонта 1c20a0b6
    Всі знають за побори, що іноземны студенти купують заліки і відміткии, студенти пропускають лекції і навчання і що? Да ніх..я. Відкати справно ідуть наверх. Тільки Супрун боролася з цим ганебним явищем. Соромно за державу.
  • Oleg Mamont
    в КМУ вобще карандашом заставляют писать тест
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости