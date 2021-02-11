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Террористов "Исламского государства" задержали сотрудники СБУ на Киевщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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На Киевщине СБУ разоблачила ячейку международной террористической организации "Исламское государство". Ее лидером является боевик, находящийся в розыске в одной из стран Восточной Европы за участие в боевых действиях в Сирии. В 2019 году по поддельным документам он прибыл в Украину и собрал группу "единомышленников", все участники которой являются иностранцами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

Оперативники спецслужбы установили, что участники организации подделывали паспорта граждан Украины и РФ и осуществляли легализацию на территории нашей страны выходцев из стран Ближнего Востока и Центральной Азии. По версии следствия, часть из них являются действующими боевиками "ИГ". По замыслу лидеров международной террористической организации, они должны были "отсидеться" в Украине после совершенных преступлений. Фигуранты также распространяли литературу экстремистского характера среди потенциальных сторонников.

Правоохранители провели 9 обысков по адресам проживания и укрытия фигурантов дела. Во время следственных действий изъяты средства поражения, в частности:

- взрывоопасное вещество с содержанием тротила;
- граната Ф-1;
- 8 гранатометным выстрелов;
- иностранная валюта;
- банковские карточки;
- черновики с записями финансовых переводов в Сирию.

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У фигурантов обнаружена символика международной террористической организации "ИГ", религиозно-экстремистская литература автора, причастного к вербовке боевиков. К материалам уголовного производства следствием также добавлены переписки участников организации с боевиками "ИГ" за рубежом. В ней злоумышленники обсуждали возвращение в Сирию для участия в боевых действиях.

Расследование проводилось в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-розыскные действия, собираются доказательства для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

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Террористов Исламского государства задержали сотрудники СБУ на Киевщине 01
Террористов Исламского государства задержали сотрудники СБУ на Киевщине 02
Террористов Исламского государства задержали сотрудники СБУ на Киевщине 03
Террористов Исламского государства задержали сотрудники СБУ на Киевщине 04
Террористов Исламского государства задержали сотрудники СБУ на Киевщине 05
Террористов Исламского государства задержали сотрудники СБУ на Киевщине 06

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Топ комментарии

  • Палєо Мустьє
    чурбани кацапські...
  • Olexandr Chornogorodskij
    дивовижно. шукати прихильників даєш- как два пальці об асфальт! а як почистити сбу та щемити сепарів- то ніяк , законодавство не дозволяє
  • germ germ
    ИГИЛовцы, воры в законе, уголовщина разная в Украине как у себя дома...можно не объяснять зачем приехал, чем занимаешься, откуда деньги....что хотят то и делают.... почему не ехать ...
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