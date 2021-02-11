Террористов "Исламского государства" задержали сотрудники СБУ на Киевщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Киевщине СБУ разоблачила ячейку международной террористической организации "Исламское государство". Ее лидером является боевик, находящийся в розыске в одной из стран Восточной Европы за участие в боевых действиях в Сирии. В 2019 году по поддельным документам он прибыл в Украину и собрал группу "единомышленников", все участники которой являются иностранцами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

Оперативники спецслужбы установили, что участники организации подделывали паспорта граждан Украины и РФ и осуществляли легализацию на территории нашей страны выходцев из стран Ближнего Востока и Центральной Азии. По версии следствия, часть из них являются действующими боевиками "ИГ". По замыслу лидеров международной террористической организации, они должны были "отсидеться" в Украине после совершенных преступлений. Фигуранты также распространяли литературу экстремистского характера среди потенциальных сторонников.

Правоохранители провели 9 обысков по адресам проживания и укрытия фигурантов дела. Во время следственных действий изъяты средства поражения, в частности:



- взрывоопасное вещество с содержанием тротила;

- граната Ф-1;

- 8 гранатометным выстрелов;

- иностранная валюта;

- банковские карточки;

- черновики с записями финансовых переводов в Сирию.

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У фигурантов обнаружена символика международной террористической организации "ИГ", религиозно-экстремистская литература автора, причастного к вербовке боевиков. К материалам уголовного производства следствием также добавлены переписки участников организации с боевиками "ИГ" за рубежом. В ней злоумышленники обсуждали возвращение в Сирию для участия в боевых действиях.

Расследование проводилось в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-розыскные действия, собираются доказательства для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

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