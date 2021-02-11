Клименко анонсировал обустройство открытых полицейских фронт-офисов во всех регионах страны. ФОТО

Открытые полицейские фронт-офисы заработают в каждом регионе страны. Они являются новой моделью первичной коммуникации с гражданами в отделах и управлениях полиции.

Об этом сегодня в ходе расширенного заседания коллегии Министерства внутренних дел Украины заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

"По-прежнему, основным критерием оценки нашей работы является доверие граждан. Поэтому мы стараемся стать более открытым ведомством, которое предоставляет качественный полицейский сервис. И в ближайших планах - фронт-офисы в каждом подразделении. Вместо небольшого зарешеченного окна в полицейском фойе создадим для посетителей удобное пространство. Компетентные и доброжелательные специалисты будут оказывать гражданам консультации, принимать обращения ", - сообщил председатель Нацполиции.



Он также уточнил, что уже три года такой "прозрачный" фронт-офис эффективно работает в Голосеевском управлении полиции города Киева.

"В скором времени еще два фронт-офиса заработают в Святошинском и Шевченковском районах столицы. В современном полицейском управлении будет полностью изменена рабочая зона. Каждый из посетителей может лично видеть, как работает полиция. Ведь это помещение спроектировано по европейским стандартам работы: здесь отсутствуют решетки, вместо них - прозрачные стены и открытое пространство с системой видеонаблюдения, что позволяет на должном уровне обеспечить соблюдение прав граждан", - подчеркивают в Нацполиции.

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Современные методики, логистика и обновленная техника в таком фронт-офисе позволяют быстро и качественно получить любую услугу. Для информационной помощи гражданам работает группа первичной коммуникации. Здесь можно получить консультацию, написать заявление о совершении правонарушения или потере документов, записаться на личный прием, узнать о результатах рассмотрения своего обращения и оставить отзыв о работе полицейских.

"Конечно, на переформатирование работы нужно время и финансовые затраты. Но я убежден, что они себя оправдают. И прежде всего, это почувствуют сами граждане ", - подчеркнул Игорь Клименко.