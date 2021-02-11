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30-летний мужчина угрожал взорвать взрывчатку в магазине сладостей в Виннице, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Правоохранители задержали злоумышленника, который угрожал взорвать взрывчатку в помещении магазина в Виннице.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

"11 февраля около 11:00 на спецлинию полиции "102" поступило сообщение от работников магазина сладостей на улице Николая Оводова, что у их заведения находится подозрительный мужчина с сумкой и намерен подорвать взрывчатку. Сразу после введения в действие полицейской спецоперации "Гром" мужчину задержали. Задержанным оказался 31-летний житель Винницы. Сейчас он доставлен в территориальное отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия", - сказано в сообщении.

На месте происшествия полицейские провели эвакуацию посетителей, работников магазина и лиц, находившихся рядом с заведением, а также ограничили движение для пешеходов вблизи возможно опасного места.

Отмечается, что на месте происшествия опасных предметов взрывотехники не обнаружили.

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30-летний мужчина угрожал взорвать взрывчатку в магазине сладостей в Виннице, - полиция 01
30-летний мужчина угрожал взорвать взрывчатку в магазине сладостей в Виннице, - полиция 02
30-летний мужчина угрожал взорвать взрывчатку в магазине сладостей в Виннице, - полиция 03
30-летний мужчина угрожал взорвать взрывчатку в магазине сладостей в Виннице, - полиция 04

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Топ комментарии

  • Valery Greff
    вiслюк очередной раз психанул на рошенки?
  • Панас Стець
    человек хотел тортиков, шоколада... "эпоха бидности" закончилась... видимо для него они так и остались недоступными... пошел на крайний шаг...
  • Lvbnhj
    Зараз тобі розкажуть , яка ти *кака * та *агент кремля * 30-річний чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів у Вінниці, - поліція - Цензор.НЕТ 3995
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