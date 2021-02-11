30-летний мужчина угрожал взорвать взрывчатку в магазине сладостей в Виннице, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали злоумышленника, который угрожал взорвать взрывчатку в помещении магазина в Виннице.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

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"11 февраля около 11:00 на спецлинию полиции "102" поступило сообщение от работников магазина сладостей на улице Николая Оводова, что у их заведения находится подозрительный мужчина с сумкой и намерен подорвать взрывчатку. Сразу после введения в действие полицейской спецоперации "Гром" мужчину задержали. Задержанным оказался 31-летний житель Винницы. Сейчас он доставлен в территориальное отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия", - сказано в сообщении.

На месте происшествия полицейские провели эвакуацию посетителей, работников магазина и лиц, находившихся рядом с заведением, а также ограничили движение для пешеходов вблизи возможно опасного места.

Отмечается, что на месте происшествия опасных предметов взрывотехники не обнаружили.

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