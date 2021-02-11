Замдиректора "Украэроруха" Корнева подозревают в мошенничестве на $100 тысяч. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали и сообщили о подозрении в мошенничестве на $100 тысяч заместителю директора госпредприятия "Украэрорух" Евгения Корнева.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру, правоохранители задержали чиновника после передачи части оговоренной суммы в 70 тысяч долларов.

В течение 2019 года подозреваемый, введя в заблуждение фермеров, обещал им содействие в получении разрешения на пользование земельными участками площадью 2000 га, расположенными на территории Полтавской области и находящимися в государственной собственности.

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За свои услуги мужчина потребовал получить от фермеров 100 тысяч долларов.

При этом никаких возможностей выполнить обещания чиновник не имел, а свое "содействие" объяснял якобы имеющимися у него влиятельными связями на предыдущем месте работы.

Следственные действия продолжаются. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Источники Цензор.НЕТ сообщают, что Корнєв Евгений Евгениевич, занимавший в период 2018-2019 должность руководителя Регионального отделения фонда госимущества Украины в Полтавской и Сумской областях задержан правоохранителями по факту покушения на мошенническое завладение чужим имуществом в особо крупных размерах.