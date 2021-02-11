Россияне испугались синих собак. ФОТО

Стаи синих псов бродят по Дзержинску Нижегородской области РФ.

Об этом сообщаетTelegram-канал NEXTA Live, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщают местные жители, стаи синих собак бродят в окрестностях предприятия "Дзержинское оргстекло". По всей видимости, собаки приобрели синий оттенок после того, как искупались в отходах производства. На предприятии используется медный купорос и другие вещества, которые при попадании на кожу или шерсть могут давать такой оттенок.

По словам главы "Дзержинского оргстекла", в прошлом собаки уже неоднократно "синели" именно по этой причине.

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