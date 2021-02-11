Зеленский посетил украинских воинов на передовой и вручил им государственные награды. ФОТОрепортаж
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Во время рабочей поездки в Донецкую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовую в зоне проведения операции Объединенных сил.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Зеленский ознакомился с оперативной ситуацией в нескольких сотнях метров от линии соприкосновения и пообщался с военнослужащими.
"Важно, что высший офицерский состав находится на передовой. Мы говорили с Главнокомандующим Вооруженными силами Русланом Хомчаком, чтобы происходила ротация высшего офицерского состава. Чтобы они постоянно посещали наших ребят на передовой", - отметил президент.
Военные 503-го отдельного батальона морской пехоты на передовой подарили главе государства памятный значок - коин в знак того, что "они всегда готовы прийти на помощь, всегда ему рады и считают другом".
Вернувшись, Зеленский вручил воинам государственные награды и ценные подарки.