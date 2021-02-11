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Зеленский посетил украинских воинов на передовой и вручил им государственные награды. ФОТОрепортаж

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Во время рабочей поездки в Донецкую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовую в зоне проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский ознакомился с оперативной ситуацией в нескольких сотнях метров от линии соприкосновения и пообщался с военнослужащими.

"Важно, что высший офицерский состав находится на передовой. Мы говорили с Главнокомандующим Вооруженными силами Русланом Хомчаком, чтобы происходила ротация высшего офицерского состава. Чтобы они постоянно посещали наших ребят на передовой", - отметил президент.

Военные 503-го отдельного батальона морской пехоты на передовой подарили главе государства памятный значок - коин в знак того, что "они всегда готовы прийти на помощь, всегда ему рады и считают другом".

Вернувшись, Зеленский вручил воинам государственные награды и ценные подарки.

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Зеленский посетил украинских воинов на передовой и вручил им государственные награды 01
Зеленский посетил украинских воинов на передовой и вручил им государственные награды 02
Зеленский посетил украинских воинов на передовой и вручил им государственные награды 03
Зеленский посетил украинских воинов на передовой и вручил им государственные награды 04

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Ти б їм повернув право захищать Батьківщину, себе та снайперські гвинтівки зі снаперами, аеророзвідку. Для початку.
  • саша паламарчук
    Всі помітили, що бійці ЗСУ без зброї? Сцикло сцить, що його ж свої пристрелять. Зеленский посетил украинских и воинов на передовой и вручил им государственные награды - Цензор.НЕТ 4265
  • Bogdan_
    непонятно зачем этот цирк с броником и шлемом. Кацапы ни за что не станут устранять такую полезную для них фигуру
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