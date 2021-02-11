Задержан вербовщик, нанимавший украинских моряков перевозить нелегалов из Турции в ЕС. ФОТО

Часть завербованных им моряков сейчас сидят в тюрьмах Италии и Греции.

Мужчину задержали на территории аэропорта "Киев". Об этом сообщает прокуратура Автономной Республики Крым и г.Севастополя, информирует Цензор.НЕТ.

"Досудебным расследованием установлено, что начиная с 2015 года подозреваемый вместе с сообщниками подыскивал на материковой части Украины моряков, находившихся в тяжелом материальном положении. В дальнейшем, через временно оккупированную территорию АР Крым, морским путем моряков доставляли к берегам Турции, откуда они в качестве членов экипажей морских судов переправляли нелегальных мигрантов в страны Европейского Союза", - говорится в сообщении.

Часть завербованных таким образом граждан Украины были задержаны и сейчас отбывают наказание на территории Италии и Греции.

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"Ранее, 31 октября 2020 г, указанном участнику преступной организации было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 149 УК Украины (торговля людьми, совершенная организованной группой)… Сегодня Голосеевский районный суд г.Киева к задержанному применил меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога 681 тыс. грн", - рассказали в прокуратуре.