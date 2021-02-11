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Двое преподавателей запорожского вуза попались на взятках со студентов на общую сумму 200 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

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В Запорожье правоохранители задержали на взятках двух преподавателей местного вуза.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Двое преподавателей запорожского вуза попались на взятках со студентов на общую сумму 200 тыс. грн, - Нацполиция 01

Установлено, что два преподавателя местного вуза требовали у студентов и получали взятки за успешную сдачу экзаменов, зачетов, курсовых проектов. Также предлагали студентам таким образом решить вопрос о задолженности по дисциплинам их кафедры. В ходе досудебного расследования задокументированы многочисленные факты получения ими взяток на общую сумму более 200 тыс. грн.

10 февраля был задокументирован факт получения преподавателями очередного "транша".

Двое преподавателей запорожского вуза попались на взятках со студентов на общую сумму 200 тыс. грн, - Нацполиция 02

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В настоящее время они задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правовая квалификация: ч. 3 ст. 368 УК Украины.

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Топ комментарии

  • Nino
    Нет там никаких мифических собратьев. Это конвейер коммерческого предприятия
  • IgorYakovlevich
    Я - ВУЗовский преподаватель, и у нас на кафедре таких нет, и на занятия студенты ходят.
  • IgorYakovlevich
    КПИ
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