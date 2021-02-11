Двое преподавателей запорожского вуза попались на взятках со студентов на общую сумму 200 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО
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В Запорожье правоохранители задержали на взятках двух преподавателей местного вуза.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Установлено, что два преподавателя местного вуза требовали у студентов и получали взятки за успешную сдачу экзаменов, зачетов, курсовых проектов. Также предлагали студентам таким образом решить вопрос о задолженности по дисциплинам их кафедры. В ходе досудебного расследования задокументированы многочисленные факты получения ими взяток на общую сумму более 200 тыс. грн.
10 февраля был задокументирован факт получения преподавателями очередного "транша".
В настоящее время они задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правовая квалификация: ч. 3 ст. 368 УК Украины.