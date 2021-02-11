Как бы скептически не относились к слову "перемирие", режим прекращения огня нужен и является достижением, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область почтил память украинских военных, погибших в боях за Авдеевку.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Сегодня исполняется ровно 200 дней, как мы договорились о режиме всеобъемлющего прекращения огня. И все мы видим, что количество обстрелов в последнее время со стороны боевиков увеличилось. Однако как бы скептически кто ни относился к слову "перемирие", режим прекращения огня нужен и является достижением. Это спасло реальные жизни наших военных и гражданских", - заявил Зеленский.

Он напомнил, что в 2018 году в Донбассе погиб 121 военный и были ранены 799. В 2019 году были убиты 100 военных, ранены 507. В 2020 году убиты 50 военных, ранены 338.

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Президент отметил, что в последние недели количество обстрелов действительно несколько увеличилось, что связано, в частности, с попытками давить на украинскую сторону в переговорах Трехсторонней контактной группы.

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Послы иностранных государств также возложили цветы к мемориалу и почтили память украинских воинов минутой молчания.