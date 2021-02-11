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Как бы скептически не относились к слову "перемирие", режим прекращения огня нужен и является достижением, - Зеленский. ФОТОрепортаж

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Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область почтил память украинских военных, погибших в боях за Авдеевку.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Как бы скептически не относились к слову перемирие, режим прекращения огня нужен и является достижением, - Зеленский 01

"Сегодня исполняется ровно 200 дней, как мы договорились о режиме всеобъемлющего прекращения огня. И все мы видим, что количество обстрелов в последнее время со стороны боевиков увеличилось. Однако как бы скептически кто ни относился к слову "перемирие", режим прекращения огня нужен и является достижением. Это спасло реальные жизни наших военных и гражданских", - заявил Зеленский.

Как бы скептически не относились к слову перемирие, режим прекращения огня нужен и является достижением, - Зеленский 02

Как бы скептически не относились к слову перемирие, режим прекращения огня нужен и является достижением, - Зеленский 03

Он напомнил, что в 2018 году в Донбассе погиб 121 военный и были ранены 799. В 2019 году были убиты 100 военных, ранены 507. В 2020 году убиты 50 военных, ранены 338.

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Как бы скептически не относились к слову перемирие, режим прекращения огня нужен и является достижением, - Зеленский 04
Как бы скептически не относились к слову перемирие, режим прекращения огня нужен и является достижением, - Зеленский 05

Президент отметил, что в последние недели количество обстрелов действительно несколько увеличилось, что связано, в частности, с попытками давить на украинскую сторону в переговорах Трехсторонней контактной группы.

Как бы скептически не относились к слову перемирие, режим прекращения огня нужен и является достижением, - Зеленский 06

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Послы иностранных государств также возложили цветы к мемориалу и почтили память украинских воинов минутой молчания.

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Топ комментарии

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Миротворець обдовбаний !!! ))))
  • Ksenia VB
    Скільки вбитих військових завдяки твоєму режимові ?
  • саша паламарчук
    Ненавиджу тебе сука сциклива.
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