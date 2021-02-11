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Двум военнослужащим ВСУ сообщено о подозрении в деле о взрыве на складах боеприпасов в Сватово, - ГБР. ФОТОрепортаж

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Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении двум военнослужащим ВСУ за непринятие мер по сохранению вверенного им военного имущества в связи с пожаром, произошедшим в октябре 2015г в г. Сватово (Луганской область) на полевых складах сил АТО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Двум военнослужащим ВСУ сообщено о подозрении в деле о взрыве на складах боеприпасов в Сватово, - ГБР 01

"По данным следствия, в 2015 году двое командиров реактивных артиллерийских батарей допустили расположения техники вблизи полевого артиллерийского склада боеприпасов возле г. Сватово Луганской области с грубыми нарушениями руководящих военных документов. В дальнейшем, в результате возникшего пожара на складе РАО из-за диверсии неустановленных лиц, часть ненадлежащим образом размещенной военной техники была уничтожена попаданием боеприпасов, сдетонировавшим из-за пожара", - говорится в сообщении.

Двум военнослужащим ВСУ сообщено о подозрении в деле о взрыве на складах боеприпасов в Сватово, - ГБР 02

В результате были сорваны мероприятия по обеспечению постоянной боевой готовности подчиненных подразделений, а государству причинен ущерб на сумму более 15 млн грн.

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Двум военнослужащим ВСУ сообщено о подозрении в деле о взрыве на складах боеприпасов в Сватово, - ГБР 03
Двум военнослужащим ВСУ сообщено о подозрении в деле о взрыве на складах боеприпасов в Сватово, - ГБР 04
Двум военнослужащим ВСУ сообщено о подозрении в деле о взрыве на складах боеприпасов в Сватово, - ГБР 05
Двум военнослужащим ВСУ сообщено о подозрении в деле о взрыве на складах боеприпасов в Сватово, - ГБР 06

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Таким образом, военнослужащие подозреваются в небрежном отношении к военной службе в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 УК Украины). В случае доказательства вины им грозит лишение свободы на срок до 7 лет. Досудебное расследование продолжается.

Двум военнослужащим ВСУ сообщено о подозрении в деле о взрыве на складах боеприпасов в Сватово, - ГБР 07
Двум военнослужащим ВСУ сообщено о подозрении в деле о взрыве на складах боеприпасов в Сватово, - ГБР 08

Напомним, 29 октября 2015 в г. Сватово Луганской области возник пожар на полевых складах сил АТО, где хранилось около 3 тыс. тонн боеприпасов. В результате взрывов боеприпасов погибли 3 военнослужащих и 1 гражданский, была уничтожена техника, а также проводилась эвакуация местных жителей.

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Топ комментарии

  • Ben23
    Интересные дела: склад сгорел в результате диверсии, а судят двух служащих ВСУ, - как по-зелёному всё-таки, согласитесь. Ещё сделают из этого великую победу правосудия, не сомневаюсь.
  • Ирина Писковая
    нашли крайних... ура! А то , что на эти склады десятками лет урезали, мягко говоря, обеспечение и средства - тишина...
  • саша паламарчук
    це сарказм
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