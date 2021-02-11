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Коммунист Симоненко и "слуга народа" Шевченко побывали на лукашенковском мероприятии в Минске. ФОТО

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Народный депутат "Слуги народа" и лидер запрещенной в Украине Коммунистической партии посетили Всебелорусское народное собрание.

Об этом пишет в Фейсбуке журналистка "Настоящего времени" Ирина Ромалийская, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Лукашенко в очередной раз говорил о "мятеже", о том, что "я свою страну никому не отдам", вспоминал Каддафи и Хусейна, которые хотели осчастливить свои народы, обещал, что "мы будем умирать за Россию" и о том, что он "отстреливается с Путиным спиной к спине". Ничего нового. Просто любопытная деталь - в зале присутствует лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко", - написала Ромалийская.

Коммунист Симоненко и слуга народа Шевченко побывали на лукашенковском мероприятии в Минске 01
Коммунист Симоненко и слуга народа Шевченко побывали на лукашенковском мероприятии в Минске 02
Коммунист Симоненко и слуга народа Шевченко побывали на лукашенковском мероприятии в Минске 03

"Слуга народа" Евгений Шевченко сам отчитался об участии в мероприятии у себя на странице.

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"Он сам с гордостью постит фото и видео. Видимо, восхищается диктатурой и тем, как там людей убивают, тысячами избивают, насилуют, и сотни уже сидят, а новые сроки все выносят и выносят", - отметила Ромалийская.

Коммунист Симоненко и слуга народа Шевченко побывали на лукашенковском мероприятии в Минске 04

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    Коммунист Симоненко и "слуга народа" Шевченко побывали на лукашенковском мероприятии в Минске - Цензор.НЕТ 7065
    Прошу вибачення за оффтоп
    Победивший Ломаченко Лопес поблагодарил украинских фанатов словами «Слава Украине!
  • Николай Николаевич b96f438b
    Какие отвратительные рожи!
  • Scorpman Y
    слуги урода - реинкарнация комуняк на пиаре большевистких лозунгов
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