"Домик любви": возле ОП обустроили фотозону ко дню св. Валентина. ФОТО

Рядом с Офисом Президента на улице Банковой появилась локация ко Дню влюбленных - "домик любви".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Буквы".

Праздничная локацию ко дню влюбленных представляет собой палатку в красно-розовых цветах с надписями "love".

Внутри палатки расположены карнизы для "замков любви", на которых пара может написать свои имена и повести замок в палатке.

Замки выдают всем желающим бесплатно.

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"Можно повесить свои замочки, а можно и наши. Мы их выдаем бесплатно всем желающим парам", – рассказал работник локации.

Праздничная локация расположена на том же месте, где раньше находилась резиденция Святого Николая.





