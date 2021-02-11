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"Домик любви": возле ОП обустроили фотозону ко дню св. Валентина. ФОТО

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Рядом с Офисом Президента на улице Банковой появилась локация ко Дню влюбленных - "домик любви".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Буквы".

Праздничная локацию ко дню влюбленных представляет собой палатку в красно-розовых цветах с надписями "love".

Внутри палатки расположены карнизы для "замков любви", на которых пара может написать свои имена и повести замок в палатке.

Замки выдают всем желающим бесплатно.

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"Можно повесить свои замочки, а можно и наши. Мы их выдаем бесплатно всем желающим парам", – рассказал работник локации.

Праздничная локация расположена на том же месте, где раньше находилась резиденция Святого Николая.

Домик любви: возле ОП обустроили фотозону ко дню св. Валентина 01
Домик любви: возле ОП обустроили фотозону ко дню св. Валентина 02
Домик любви: возле ОП обустроили фотозону ко дню св. Валентина 03

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Топ комментарии

  • Nick Sochenko
    На фронті загиблі та штрафи за стрільбу, асоціація, закон про мову, енергетика, перейменування Бандери, а преЗЕдент-говнокомандувач займається, тим часом, валентинками. Горіти вам у пеклі 73% тупих йолопів
  • Герхард
    Банковая теперь - улица красных фонарей.

    Все ляди сидят в ОП.
  • Valery Greff
    вiслюка уже мылят?
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